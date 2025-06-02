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Футбол

Байер отклонил еще одно предложение Ливерпуля по Вирцу

Леверкузенцы не желают делать «скидку» мерсисайдцам.
Сегодня, 13:40       Автор: Василий Медвидь

Переговоры о трансфере Флориана Вирца в Ливерпуль затягиваются.

Как сообщает Bild, леверкузенский Байер отклонил последнее предложение мерсисайдцев, которое составляло 130 млн евро + бонусы.

«Фармацевты» не собираются идти на уступки «красным». За своего лидера Байер хочет получить 150 млн евро и ни копейкой меньше.

Несмотря на это, в руководстве обоих клубов уверены в успешном завершении сделки и считают, что на данный момент трансферу ничего не угрожает.

Напомним, накануне Ливерпуль приобрел у Байера Джереми Фримпонга.

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