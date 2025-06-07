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Футбол

Бенфика Трубина стремится вернуть своего звездного воспитанника к старту Клубного чемпионата мира

Жоау Фелиш может снова стать игроком «орлов».
Сегодня, 17:22       Автор: Василий Медвидь
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Лиссабонская Бенфика планирует провести громкий трансфер в ближайшие дни.

Как сообщает A Bola, "орлы" хотят подписать Жоау Фелиша. В идеале, возвращение португальца в родной клуб может состояться уже в ближайшие дни, до 10 июня - дедлайна заявки на Клубный чемпионат мира.

Жоау хочет вернуться в Лиссабон, однако именно его финансовые запросы являются главным препятствием на пути трансфера, поскольку Бенфика не готова платить нападающему столько, сколько он хочет получить.

Что касается соглашения между португальским грандом и Челси, то здесь стороны могут сойтись на сумме в 25 млн евро.

Отметим, что в сезоне-2024/25 25-летний Фелиш провел 41 матч, где забил 10 голов и отдал 3 ассиста, выступая в составе вышеупомянутого Челси и Милана.

Напомним, ранее сообщалось, что Бенфика хочет продлить контракт Трубина.

 

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