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Роналду сравнил Ямаля со своим сыном

Не в футбольном плане.
Сегодня, 22:32       Автор: Василий Медвидь
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду накануне матча против Испании высказался о Ламине Ямале.

По словам форварда, испанский вундеркинд чем-то похож на его сына.

"Мой сын и Ламин Ямал очень похожи: цвет кожи, загар, прическа... Между ними разница в возрасте 3 года. Я очень симпатизирую Ламину Ямалу, и мой сын его очень уважает«, - сказал нападающий.

Напомним, ранее сообщалось, что фитнес-тренер назвал биологический возраст Роналду.

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