Наставник Брентфорда Ярмолюка определился с будущим

Датский специалист Томас Франк может получить новое место работы.

Как сообщает talksport, Франк сообщил руководству Брентфорда о желании покинуть клуб. Датчанин хочет возглавить Тоттенхэм.

Потенциальные детали контракта 51-летнего специалиста пока неизвестны, однако стоит отметить, что в его договоренностях с нынешним клубом есть сумма выкупа в размере 9 млн фунтов.

Напомним, ранее Тоттенхэм уволил Постекоглу на фоне выигрыша Лиги Европы и провала в АПЛ.

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