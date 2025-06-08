Реал перехватил аргентинского вундеркинда у ПСЖ

Мадридский Реал усилится аргентинским талантом Франко Мастантуоно.

Как сообщает Фабрицио Романо, "сливочные" договорились с Ривер Плейтом о переходе игрока. Сумма трансфера составит 45 млн евро.

Сторонам еще предстоит договориться, за кого именно будет играть Мастантуоно на Клубном чемпионате мира.

Стоит отметить, что долгое время в борьбе за Франко лидером был ПСЖ. Парижане серьезно продвинулись в переговорах с Ривер Плейтом, но вмешательство Реала перевернуло все «с ног на голову».

Напомним, что Реал хочет переманить к себе воспитанника Аякса.

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