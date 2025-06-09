Челси и Арсенал интересуются игроком МЮ, который поссорился с Аморимом

Алехандро Гарначо может оказаться в одном из лондонских коллективов.

Вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо может перейти в один из лондонских топ-клубов.

Как сообщает аргентинский журналист Гастон Эдул, Гарначо интересуют Челси и Арсенал. Есть еще один клуб АПЛ, который хочет подписать аргентинца, но его название пока неизвестно.

Алехандро намерен остаться в английском чемпионате, несмотря на заинтересованность Наполи. Сумма трансфера может составить 40 млн евро.

Отметим, что 20-летний игрок, по всей вероятности, покинет МЮ из-за того, что не нашел общий язык с Рубеном Аморимом и поссорился с тренером из-за жалоб на игровое время.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед расстался с несколькими игроками.

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