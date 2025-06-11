Почеттино повторил антирекорд сборной США почти 20-летней давности

Маурисио неудачно показывает себя во главе «звездно-полосатых».

Сборная США во главе с Маурисио Почеттино проиграла товарищеский матч против Швейцарии со счетом 0:4.

Из-за этого, а также еще трех поражений в последних четырех матчах аргентинский специалист повторил антирекорд 18-летней давности.

Почеттино стал первым тренером с 2007 года, с которым США проиграло в четырех матчах подряд. Восемнадцать лет назад сборную возглавлял Боб Брэдли и проиграл 5 матчей подряд.

Отметим, что через несколько дней «звездные полосатые» стартуют на Золотом Кубке КОНКАКАФ.

Напомним, что ночью товарищеский матч играла также сборная Украины. Вы можете посмотреть видеообзор поединка против Новой Зеландии.

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