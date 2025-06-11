Еще один звездный форвард отклонил предложение саудовского топ-клуба

Беньямин Шешко не хочет играть в Аль-Хиляле.

Саудовский Аль-Хиляль получил отказ от еще одной своей трансферной цели.

Как сообщает Daily Star, «лидеры» хотели подписать Беньямина Шешко и были готовы заплатить за него более 65 млн фунтов.

От перехода отказался сам словенец. Форвард хочет продолжить карьеру в Европе, в частности, 22-летний Беньямин интересует Арсенал.

В текущем сезоне Шешко провел 45 матчей, где отличился 21 мячом и отдал 6 ассистов.

Напомним, что Аль-Хияль интересуется Дарвином Нуньесом.

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