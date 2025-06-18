Алонсо высказался о приобретении Реалом аргентинского вундеркинда

Руководитель Реала Хаби Алонсо поделился мыслями о Франко Мастантуоно, который присоединится к мадридцам после Клубного чемпионата мира.

По словам испанца, он был впечатлен зрелостью 18-летнего аргентинца.

"Мы довольны Франко, потому что он парень с фантастическим настоящим и блестящим будущим.

Я был впечатлен нашими разговорами о его амбициях и зрелости", - сказал Алонсо

Отметим, на Клубном чемпионате мира Мастантуоно играет за Ривер Плейт. «Миллионеры» переиграли Ураву Ред Даймондс в первом матче.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!