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Футбол

Алонсо высказался о приобретении Реалом аргентинского вундеркинда

Хаби серьезно оценивает талант Франко Мастантуоно.
Сегодня, 00:33       Автор: Василий Медвидь

Руководитель Реала Хаби Алонсо поделился мыслями о Франко Мастантуоно, который присоединится к мадридцам после Клубного чемпионата мира.

По словам испанца, он был впечатлен зрелостью 18-летнего аргентинца.

"Мы довольны Франко, потому что он парень с фантастическим настоящим и блестящим будущим.

Я был впечатлен нашими разговорами о его амбициях и зрелости", - сказал Алонсо

Отметим, на Клубном чемпионате мира Мастантуоно играет за Ривер Плейт. «Миллионеры» переиграли Ураву Ред Даймондс в первом матче.

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