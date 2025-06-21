Беллингем забил первый гол за Боруссию Дортмунд

Джоб удвоил преимущество своей команды в матче против Мамелоди.

В рамках 2-го тура Клубного чемпионата мира Боруссия Дортмунд играет с Мамелоди Сандаунс.

В конце первого тайма в составе «шмелей» отличился Джоб Беллингем. Для англичанина, который является братом Джуда Беллингема, этот мяч стал первым в футболке дортмундцев.

Видео гола Беллингема.

На момент написания новости Боруссия побеждает со счетом 3:1. В составе подопечных Нико Ковача отличились еще Феликс Нмеча и Серу Гирасси. За южноафриканский клуб забил Лукас Рибейро.

Напомним, на ISPORT есть расписание и результаты матчей Клубного чемпионата мира.

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