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Футбол

В Шотландии фаната приговорили к тюремному сроку за бросок бутылки во вратаря

У Эндрю Уотта это уже 22-я судимость.
Сегодня, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Вильями Синисало / Getty Images
Вильями Синисало / Getty Images

В Шотландии осудили фаната, который бросил бутылкой в фаната Селтика, пишет BBC.

Во время матча чемпионата Шотландии Эндрю Уотт бросил бутылкой в голову Вильями Синисало.

Как показали камеры наблюдения, сначала фанат бросил в кипера сигаретой, а затем взял бутылку и попал ее в голову игрока.

На суде в Глазго Уотт признал свою вину и был осужден на восемь месяцев тюремного заключения. Кроме того, ему запретили посещать матчи в течение шести с половиной лет.

Издание отмечает, что у 34-летнего мужчины 21 судимость, из них две связаны с футболом. В 2015 году он получил десятимесячный тюремный срок и запрет на посещение матчей в течение трех лет.

Ранее также сообщалось, что Беллингем забил первый гол за Боруссию.

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