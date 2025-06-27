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Футбол

АПЛ обновила правила телетрансляции - лига переймет опыт Клубного чемпионата мира

В чемпионате появятся флэш-интервью во время матча.
Сегодня, 15:28       Автор: Василий Медвидь
Трофей АПЛ / Getty Images
Трофей АПЛ / Getty Images

Чемпионат Англии принял решение обновить правила телетрансляции.

Как сообщает The Telegraph, в лиге появятся флэш-интервью во время матчей. Комментарии будут брать у игроков, которых заменили по ходу игры.

Также будут брать комментарии у тренеров или футболистов во время перерыва. Такое уже практикуется на Клубном чемпионате мира, который сейчас проходит в США.

Вводится также возможность съемки в раздевалке команды, но не во время того, как тренеры дают установку на матч или во время перерыва в поединке.

Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб уволил главного тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

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