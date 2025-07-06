Джокович повторил достижение Федерера

В рамках третьего раунда Уимблдона серб Новак Джокович обыграл соотечественника Миомира Кецмановича со счетом 6:3, 6:0, 6:4.

Для легендарного теннисиста данная победа стала юбилейной на Уимблдоне, он достиг отметки в 100 побед. Ему на это понадобилось только 112 матчей.

Джокович стал лишь вторым теннисистом, который победил в 100 матчах на открытом чемпионате Великобритании. Первым был Роджер Феддерер, которому на это понадобилось 105 поединков.

Напомним, ранее сообщалось, что Синнер повторил рекорд Уимблдона.

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