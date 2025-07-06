Алонсо расхвалил Куртуа за игру с Боруссией Дортмунд

Хаби отметил вклад бельгийца в выход в полуфинал Клубного чемпионата мира.

В четвертьфинале КЧС-2025 Реал переиграл Боруссию Дортмунд.

После игры руководитель «сливочных» особо отметил Тибо Куртуа.

"На мой взгляд, нам очень повезло с Куртуа. Он один из тех голкиперов, которые выигрывают матчи и оказывают очень положительное влияние на команду.

Мы очень рады, что он у нас есть", - сказал Алонсо.

Напомним, ранее сообщалось, что восходящая звезда Реала повторил достижение Роналду.

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