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Футбол

Лидер полуфиналиста Клубного чемпионата мира может оказаться в итальянском топ-клубе

Хоакин Пикерез заинтересовал Ювентус.
Вчера, 23:59       Автор: Василий Медвидь

Бразильский Палмейрас может остаться без одного из своих лидеров.

Как сообщают местные СМИ, Хоакин Пикерез заинтересовал Ювентус. Уругваец привлек внимание «зебр» своей игрой на Клубном чемпионате мира, которые ищут опытного защитника.

Детали потенциального трансфера пока неизвестны. Пикерес оценивается порталом Transfermarkt в 14 млн евро.

В текущем сезоне Хоакин провел 29 матчей, забив 3 мяча и отдав 1 ассист.

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