Аллегри подтвердил подписание Миланом обладателя Золотого мяча
Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри подтвердил, что полузащитник Лука Модрич присоединится к команде в августе.
Специалист рассказал, что хорват будет выступать за миланский клуб.
"Мы ждем прибытия Модрича... Впереди Клубный чемпионат мира, он прибудет в августе. Это важный и выдающийся игрок, который не нуждается в представлении", - приводит слова тренера Tribal Football.
Модрич покинул мадридский Реал после 13 сезонов, в течение которых выиграл шесть трофеев Лиги чемпионов, три чемпионата Испании и получил Золотой мяч в 2018 году.
В прошлом сезоне 38-летний футболист провел 56 матчей, в которых забил четыре гола и сделал девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Рома Довбика поборется с другими клубами Серии А за итальянского вратаря.
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