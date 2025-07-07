iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аллегри подтвердил подписание Миланом обладателя Золотого мяча

Наставник миланского клуба рассчитывает на звезду Реала.
Сегодня, 17:56       Автор: Митя Шитко
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри подтвердил, что полузащитник Лука Модрич присоединится к команде в августе.

Специалист рассказал, что хорват будет выступать за миланский клуб.

"Мы ждем прибытия Модрича... Впереди Клубный чемпионат мира, он прибудет в августе. Это важный и выдающийся игрок, который не нуждается в представлении", - приводит слова тренера Tribal Football.

Модрич покинул мадридский Реал после 13 сезонов, в течение которых выиграл шесть трофеев Лиги чемпионов, три чемпионата Испании и получил Золотой мяч в 2018 году.

В прошлом сезоне 38-летний футболист провел 56 матчей, в которых забил четыре гола и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Рома Довбика поборется с другими клубами Серии А за итальянского вратаря.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Сити планирует продать дорогостоящего новичка Манчестер Сити планирует продать дорогостоящего новичка
Ферстаппен: С учетом всех событий пятое место - лучший результат Ферстаппен: С учетом всех событий пятое место - лучший результат
Мбаппе отозвал свою жалобу против ПСЖ Мбаппе отозвал свою жалобу против ПСЖ
Дюбуа рассказал, как изменился с момента первого боя против Усика Дюбуа рассказал, как изменился с момента первого боя против Усика

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи женского чемпионата Европы
просмотров

Последние новости

Европа20:45
Манчестер Сити планирует продать дорогостоящего новичка
Формула 120:20
Ферстаппен: С учетом всех событий пятое место - лучший результат
Европа20:02
Мбаппе отозвал свою жалобу против ПСЖ
Бокс19:53
Дюбуа рассказал, как изменился с момента первого боя против Усика
Европа19:32
Щенсны продлил контракт с Барселоной
Украина19:28
"Сложное ДТП": лидер Колоса вместе с семьей попал в аварию
Европа19:15
Галатасарай решил попробовать выкупить Осимхена
Украина18:56
УПЛ: Колос и Кривбасс откроют первый тур и другие матчи на старте чемпионата
Европа18:33
Форвард Манчестер Юнайтед принял окончательное решение о своем будущем
Бокс18:26
"Он издевался в первом бою": Беленюк сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK