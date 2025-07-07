Аллегри подтвердил подписание Миланом обладателя Золотого мяча

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри подтвердил, что полузащитник Лука Модрич присоединится к команде в августе.

Специалист рассказал, что хорват будет выступать за миланский клуб.

"Мы ждем прибытия Модрича... Впереди Клубный чемпионат мира, он прибудет в августе. Это важный и выдающийся игрок, который не нуждается в представлении", - приводит слова тренера Tribal Football.

Модрич покинул мадридский Реал после 13 сезонов, в течение которых выиграл шесть трофеев Лиги чемпионов, три чемпионата Испании и получил Золотой мяч в 2018 году.

В прошлом сезоне 38-летний футболист провел 56 матчей, в которых забил четыре гола и сделал девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Рома Довбика поборется с другими клубами Серии А за итальянского вратаря.

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