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Футбол

Гражданская гвардия Испании поделилась подробностями аварии, в которой погиб Жота

Все же виновником трагедии является сам футболист.
Сегодня, 19:02       Автор: Василий Медвидь

Гражданская гвардия Испании выпустила пресс-релиз о ходе расследования аварии, которая стала смертельной для Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

В заявлении правоохранительных органов говорится о том, что виновником инцидента является сам Жота, который был за рулем и значительно превысил скорость.

"Выполняется и завершается экспертный отчет, где, среди прочего, изучаются следы протектора, оставленные одним из колес транспортного средства.

Все также указывает на возможное значительное превышение скорости по сравнению с разрешенной скоростью дороги. Все проведенные на данный момент испытания указывают на то, что водителем разбитого транспортного средства был Диогу Жота", - говорится в заявлении.

После окончательного оформления отчета его передадут в суд города Пуэбла-де-Санабрия, который находится недалеко от места аварии.

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