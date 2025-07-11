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Футбол

Звездный ветеран может пополнить ряды именитого испанского клуба

Джейми Варди может перейти в стан Валенсии.
Сегодня, 12:26       Автор: Василий Медвидь

Англієць Джеймі Варді продовжує шукати собі новий клуб.

Як повідомляє видання Give Me Sport, ексфорвард Лестера може перебратись до Валенсії. Керманич іспанського клубу Карлос Корберан - великий фанат нападника.

Деталі потенційного контракту є невідомими. Джеймі перейде до «кажанів» або до будь-якого іншого клубу безкоштовно, адже перебуває в стані вільного агента.

Варді пішов з Лестера наприкінці минулого року, тоді як його контракт з «лисицями» добіг завершення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що легенда АПЛ повернеться на Батьківщину.

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