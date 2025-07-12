СБУ выдвинула подозрение экс-владельцу Металлиста

Сергей Курченко подозревается в незаконной поставке полезных ископаемых в РФ и другие страны.

Пресс-служба СБУ объявила о подозрении экс-владельцу харьковского Металлиста Сергею Курченко.

Олигарха подозревают в незаконном захвате предприятий, разграблении недр на временно оккупированных территориях и сотрудничестве с РФ.

Отмечается, что Курченко и другие фигуранты проводили данные операции в период с 2017 по 2021 год, в ходе махинаций было вывезено угольной продукции на 6 млрд грн, металлопродукции на 47,3 млрд грн и коксохимической продукции на 1,3 млрд грн.

39-летний Сергей был владельцем Металлиста с 2012 по 2014 годы. Сейчас он находится под санкциями Украины и Европейского союза.

Напомним, ранее сообщалось, что

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