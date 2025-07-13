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Футбол

Арсенал договорился о переходе забивного форварда

Виктор Дьокереш в шаге от трансфера в стан "канониров".
Сегодня, 20:57       Автор: Василий Медвидь

Лондонский Арсенал улучшит линию атаки.

Как сообщает Дэвид Орнштейн, «канониры» договорились о трансфере Виктора Дьокереша. Остались только формальности перед закрытием сделки.

27-летний форвард подпишет 5-летний контракт, финансовые детали которого неизвестны. За шведа придется заплатить 70 млн евро + 10 млн евро бонусами.

В прошлом сезоне Виктор забил 39 мячей в 33 матчах в чемпионате Португалии.

Ранее Дьокереш бойкотировал начало предсезонных сборов Спортинга.

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