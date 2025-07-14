Забарный поставил условие руководству ПСЖ

Украинец потребовал избавиться от одного игрока.

Футболист сборной Украины Илья Забарный может покинуть Борнмут и перейти в ПСЖ.

Как сообщает ТаТоТаке, защитник поставил условие французскому клубую

Забарный потребовал, чтобы в команде не было российского голкипера Матвея Сафонова. ПСЖ пообещал это условие выполнить.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не готов платить 70 миллионов евро за Забарного, так что трансфер может сорваться.

Напомним, что защитник ПСЖ потребовал трансфер.

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