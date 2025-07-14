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Футбол

Защитник ПСЖ потребовал трансфер

Лукас Бералдо недоволен игровым временем.
Сегодня, 10:59       Автор: Андрей Безуглый
Лукас Бералдо / Getty Images
Лукас Бералдо / Getty Images

Защитник ПСЖ Лукас Бералдо хочет покинуть клуб, пишет L'Equipe.

21-летний бразилец присоединился к клубу в 2024 году, однако за полтора года так и не смог пробиться в основной состав.

И уже во вемя клубного ЧМ Бералдо обратился к руководству с просьбой продать его.

ПСЖ купил защитника за 20 млн евро, а сейчас его трансферная стоимость выросла всего до 25 млн евро. Однако пока об интересе к бразильцу со стороны других клубов неизвестно.

Ожидается, что парижский клуб не будет сопротивляться уходу игрока, особенно, если сумеет подписать Илью Забарного.

Напомним, что накануне ПСЖ проиграл в финале клубного ЧМ

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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