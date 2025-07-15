Сын легенды нидерландского футбола подписал контракт с местным клубом

Джесси Снейдер будет выступать за Утрехт.

Нидерландский Утрехт подписал контракт с сыном Уэсли Снейдера Джесси. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

18-летний футболист поставил свою подпись под соглашением, которое будет действовать до 2028 года. У Утрехта будет опция автоматического продления еще на год.

Джесси, как и его отец, выступает на позиции атакующего полузащитника. Снейдер-младший является воспитанником середняка Эредивизи и занимается в их академии с раннего детства.

В прошлом сезоне на счету нидерландца 3 гола и 1 ассист в 28 матчах на молодежном уровне.

Напомним, ранее сын еще одного легендарного нидерландца перешел в клуб, где играл его отец.

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