Манчестер Юнайтед хочет подписать чемпиона мира

Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Астон Виллой по трансферу голкипера Эмилиано Мартинеса.

Как сообщает tycsports, наставник "красных дьяволов" Рубен Аморим лично хочет видеть аргентинца в своей команде.

Манчестер Юнайтед опережают в гонке за 32-летнего чемпиона мира другие клубы – Барселону, Галатасарай и команды из Саудовской Аравии.

В сезоне-2024/25 Мартинес провел 53 матча за Виллу, в которых пропустил 61 гол и 16 раз отыграл всухую.

Ранее сообщалось, что еще один украинский голкипер может перейти в испанский клуб.

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