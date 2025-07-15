Еще один украинский голкипер может перейти в испанский клуб

Яков Кинарейкин готовится к трансферу в Вильярреал.

Гоклипер Карпат Яков Кинарейкин может присоединиться к испанскому клубу, сообщает ТаТоТаке.

По информации инсайдер, львовский клуб получил предложение от Вильярреала, который заинтересован в украинце.

О сумме возможного трансфера не сообщается, но стороны уже практически завершили сделку.

В ближайшие дни Кинарейкин пройдет медосмотр и подпишет контракт с "желтой субмариной".

В прошлом сезоне 21-летний вратарь провел 21 матч, в которых пропустил 33 гола и семь раз сохранил ворота сухими.

Ранее также Реал определился с ценником Андрея Лунина.

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