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Украинский голкипер мог перейти в клуб Ла Лиги – он выбрал Карпаты

Яков Кинарейкин не стал переходить в Вальядолид.
Сегодня, 18:51
Яков Кинарейкин / ФК Карпаты Львов
Яков Кинарейкин / ФК Карпаты Львов

Украинский голкипер Яков Кинарейкин мог перейти в испанский Вальядолид, но принял решение присоединиться к львовским Карпатам. Вратарь объяснил такое решение.

"Летом действительно был интерес ко мне со стороны двух клубов испанской Ла Лиги. Эти два клуба выходили на меня, но я выбрал Карпаты, потому что в то время это был лучший вариант в продолжении моей карьеры», – сказал голкипер в комментарии для Sport.ua.

Стоит отметить, Кинарейкин присоединился к львовской команде летом, подписав с ней двухлетний контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Яков Кинарейкин ФК Карпаты

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