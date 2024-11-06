Украинский голкипер мог перейти в клуб Ла Лиги – он выбрал Карпаты
Яков Кинарейкин не стал переходить в Вальядолид.
Украинский голкипер Яков Кинарейкин мог перейти в испанский Вальядолид, но принял решение присоединиться к львовским Карпатам. Вратарь объяснил такое решение.
"Летом действительно был интерес ко мне со стороны двух клубов испанской Ла Лиги. Эти два клуба выходили на меня, но я выбрал Карпаты, потому что в то время это был лучший вариант в продолжении моей карьеры», – сказал голкипер в комментарии для Sport.ua.
Стоит отметить, Кинарейкин присоединился к львовской команде летом, подписав с ней двухлетний контракт.
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