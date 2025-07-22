Известный портал назвал цену трансфера Кинарейкина в Ла Лигу

Украинец стоил Вильярреалу чуть меньше миллиона евро.

На известном портале Transfermarkt были опубликованы подробности перехода Якова Кинареикина из Карпат в Вильярреал.

По данным немецкого сайта, украинский вратарь стоил "желтой субмарине" 700 тысяч евро. Есть ли какие-либо бонусы, которые "львы" могут получить остается неизвестным.

Transfermarkt также подтвердил, что Яков подписал 5-летний контракт. Зарплата игрока неизвестна.

В следующем сезоне Кинарейкин будет играть за вторую команду Вильярреала.

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