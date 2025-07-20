iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Моуринью рассказал, что хочет вернуться в Португалию

Жозе намерен поработать на Родине.
Сегодня, 13:46       Автор: Василий Медвидь

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью высказался о своих планах.

По словам специалиста, он хотел бы вернуться на Родину на пике своей карьеры.

"Конечно, я еще буду работать в Португалии. Этого еще не произошло, но произойдет. И не потому, что чувствую приближение завершения карьеры. Я далек от этого.

Я не хочу ехать на родину ради «золотой пенсии» или последних лет карьеры. Я хочу приехать в Португалию на пике карьеры – в добром здравии, физически и морально крепким. Я обязательно еще потренируюсь там", – сказал Моуринью.

Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью мог возглавить сборную Португалии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

«Сидишь, смотришь - оп и все»: Магучих поздравила Усика с победой над Дюбуа «Сидишь, смотришь - оп и все»: Магучих поздравила Усика с победой над Дюбуа
Сын легенды Ювентуса перебрался в Серию D Сын легенды Ювентуса перебрался в Серию D
Кроос: Я обдумывал свое решение завершить карьеру очень долго Кроос: Я обдумывал свое решение завершить карьеру очень долго
Барселона обновила рекорд на продажах новых футболок Ямаля Барселона обновила рекорд на продажах новых футболок Ямаля

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: продолжение плей-офф на женском Евро
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика14:59
«Сидишь, смотришь - оп и все»: Магучих поздравила Усика с победой над Дюбуа
Европа14:55
Сын легенды Ювентуса перебрался в Серию D
Европа14:39
Кроос: Я обдумывал свое решение завершить карьеру очень долго
Европа14:12
Барселона обновила рекорд на продажах новых футболок Ямаля
Европа13:46
Моуринью рассказал, что хочет вернуться в Португалию
Теннис13:45
Костюк возобновит выступления в сезоне-2025 в Вашингтоне
Бокс13:03
Баколе: Дюбуа заслужил поражение нокаутом, потому что никак не изменился
Сборные13:00
Сборная Украины U-20 эпично проиграла Финляндии последний матч на молодежном Евробаскете
Европа12:37
Ливерпуль готов продать свою звезду, которая не хочет продлевать контракт
Бокс12:15
Усик забавно назвал победный удар против Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK