Моуринью рассказал, что хочет вернуться в Португалию

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью высказался о своих планах.

По словам специалиста, он хотел бы вернуться на Родину на пике своей карьеры.

"Конечно, я еще буду работать в Португалии. Этого еще не произошло, но произойдет. И не потому, что чувствую приближение завершения карьеры. Я далек от этого.

Я не хочу ехать на родину ради «золотой пенсии» или последних лет карьеры. Я хочу приехать в Португалию на пике карьеры – в добром здравии, физически и морально крепким. Я обязательно еще потренируюсь там", – сказал Моуринью.

Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью мог возглавить сборную Португалии.

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