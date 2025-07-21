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Футбол

Рома усилилась одним из открытий прошлого сезона Лиги 1

Ниль Эль-Айнави подписал контракт с римлянами.
Сегодня, 07:33       Автор: Василий Медвидь
Нил Эль-Айнауи / Getty Images
Нил Эль-Айнауи / Getty Images

Итальянская Рома улучшила линию полузащиты.

«Волки» приобрели Ниля Эль-Айнави из Ланса. Об этом сообщила пресс-служба «волков».

Марокканец обошелся в 22,5 млн евро. Футболист подписал контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне Эль-Айнави провел 25 матчей в Лиге 1, забив 8 голов и отдав 1 ассист. В Лансе Ниль оказался в 2023 году за сумму в 600 тысяч евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Гасперини назвал причину, по которой Довбик пропустил спарринг.

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