Агент лидера Ньюкасла высказался о будущем своего клиента

Представитель Александра Исака не исключил его ухода из лагеря «сорок».

Агент форварда Ньюкасла Александера Исака, Гонсало Гайтан, высказался о будущем своего клиента.

По словам Гайтана, он вместе со шведом изучает все доступные варианты.

"Мы анализируем возможности, которые перед нами открываются. Вполне вероятно, что Александр готов сделать следующий шаг, — отметил агент в комментарии Arriyadiyah, отказавшись при этом раскрывать конкретные направления или переговоры.

В услугах Исака заинтересованы Аль-Хиляль и Ливерпуль. Ньюкасл готов продать игрока только за большую сумму.

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