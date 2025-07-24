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Полесье - Санта-Колома: Прогноз на матч Лиги Конференций

Узнай на ISPORT, кто может победить в поединке между украинским и андорским коллективами.
Сегодня, 11:21       Автор: Василий Медвидь

В четверг, 24 июля, Полесье встретится с Санта-Коломой в Лиге Конференций.

Матч пройдет в Прешове на стадионе Татрань Парк. Старт запланирован на 21:00 по Киеву.

Isport предлагает ознакомиться с прогнозом на матч.

Коэффициент и ставки на матч Лиги конференций Полесье - Санта-Колома

Прогноз букмекеров на матч Полесье - Санта-Колома

Эксперты считают фаворитом с невероятным преимуществом именно украинский коллектив. Победа гостей воспринимается как настоящая сенсация.

Победа Полесья - 1.24

Ничья - 5.90

Победа Cанта-Коломы - 12.70

За всю историю клубы провели между собой 0 поединков на любом уровне. 

Отметим, что в предыдущем раунде квалификации Санта-Колома сенсационно переиграла Борац.

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