Полесье - Санта-Колома: Прогноз на матч Лиги Конференций
Узнай на ISPORT, кто может победить в поединке между украинским и андорским коллективами.
В четверг, 24 июля, Полесье встретится с Санта-Коломой в Лиге Конференций.
Матч пройдет в Прешове на стадионе Татрань Парк. Старт запланирован на 21:00 по Киеву.
Isport предлагает ознакомиться с прогнозом на матч.
Коэффициент и ставки на матч Лиги конференций Полесье - Санта-Колома
Прогноз букмекеров на матч Полесье - Санта-Колома
Эксперты считают фаворитом с невероятным преимуществом именно украинский коллектив. Победа гостей воспринимается как настоящая сенсация.
Победа Полесья - 1.24
Ничья - 5.90
Победа Cанта-Коломы - 12.70
За всю историю клубы провели между собой 0 поединков на любом уровне.
Отметим, что в предыдущем раунде квалификации Санта-Колома сенсационно переиграла Борац.
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