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Футбол

Бразильский топ-клуб не будет подписывать легионера Шахтера на замену своему лидеру

Фламенгу вместо этого усилиться Эмерсоном Роялем.
Сегодня, 13:56       Автор: Василий Медвидь
Эмерсон Рояль / Getty Images
Эмерсон Рояль / Getty Images

Фламенго определился с заменой Весли Франси, который перейдет в Рому.

Как сообщает Фабрицио Романо, «красно-черные» подпишут Эмерсона Рояля из Милана. Сумма трансфера составит 9 млн евро.

Детали личного контракта бразильца с клубом неизвестны.

Стоит отметить, что на замену Франси клуб должен был подписать именно бразильского правого защитника и рассматривал различные варианты, в частности, Винисиуса Тобиаса из Шахтера.

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