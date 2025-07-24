Бразильский топ-клуб не будет подписывать легионера Шахтера на замену своему лидеру

Фламенго определился с заменой Весли Франси, который перейдет в Рому.

Как сообщает Фабрицио Романо, «красно-черные» подпишут Эмерсона Рояля из Милана. Сумма трансфера составит 9 млн евро.

Детали личного контракта бразильца с клубом неизвестны.

Стоит отметить, что на замену Франси клуб должен был подписать именно бразильского правого защитника и рассматривал различные варианты, в частности, Винисиуса Тобиаса из Шахтера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!