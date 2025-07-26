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Футбол

Французский клуб подписал сына легендарного футболиста

Рубен Клюйверт переехал в Лион.
Сегодня, 17:29       Автор: Василий Медвидь

Французский Лион усилил линию атаки.

Как сообщила пресс-служба «львов», команда подписала Рубена Клюйверта из Каса Пии. Рубен - сын Патрика Клюйверта и брат Джастина Клюйверта, который выступает за Борнмут.

Голландец обошелся французскому клубу в 4 млн евро. Детали контракта неизвестны.

Стоит отметить, что Лион забавно представил Рубена. Клуб обыграл то, что vert в переводе с французского означает зеленый, и в видео-презентации сотрудники фан-шопа клуба не хотели наносить на футболку полную фамилию игрока, потому что зеленый - основной цвет Сент-Этьена, который является принципиальным соперником Лиона.

Напомним, ранее сообщалось, что сын Шевченко подписал первый профессиональный контракт.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рубен Клюйверт Каса Пия

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