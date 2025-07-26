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Футбол

Бешикташ может уволить Сульшера после ответного матча с Шахтером

Судьба норвежца «висит на волоске».
Сегодня, 18:59       Автор: Василий Медвидь

Турецкий Бешикташ может сменить тренера после матчей с Шахтером в Лиге Европы.

Как сообщает местное издание Sozcu, «орлы» не удовлетворены работой Уле Гуннара Сульшера, поскольку не видят прогресса ни в качестве игры, ни в результатах.

Если команда не сможет отыграться в ответном матче против Шахтера и не пройдет в следующий раунд, то норвежца уволят с поста главного тренера.

Бешикташ рассматривает назначение Нури Шахина. Детали возможного сотрудничества пока неизвестны.

Напомним, на ISPORT есть видеообзор матча Бешикташ - Шахтер.

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