Известный инсайдер сообщил информацию о дальнейших планах легенды Баварии

Томас Мюллер определился со своим будущим. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

По информации немецкого инсайдера, его соотечественник решил продолжить профессиональную карьеру после ухода из лагеря Баварии. В составе мюнхенцев игрок провел 16 лет.

Томас будет выступать в МЛС и подпишет с новым клубом контракт на год. К кому именно присоединится Мюллер, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Ливерпуля подтвердил заинтересованность Баварии в одной из звезд клуба.

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