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Футбол

Известный инсайдер сообщил информацию о дальнейших планах легенды Баварии

Томас Мюллер продолжит выступать на профессиональном уровне.
Сегодня, 20:06       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

Томас Мюллер определился со своим будущим. Об этом сообщил Флориан Плеттенберг.

По информации немецкого инсайдера, его соотечественник решил продолжить профессиональную карьеру после ухода из лагеря Баварии. В составе мюнхенцев игрок провел 16 лет.

Томас будет выступать в МЛС и подпишет с новым клубом контракт на год. К кому именно присоединится Мюллер, пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что тренер Ливерпуля подтвердил заинтересованность Баварии в одной из звезд клуба.

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