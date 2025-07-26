Дьокереш прокомментировал свой переход в Арсенал

Нападающий Арсенала Виктор Дьокереш поделился мыслями о своем переходе к «канонирам».

По словам шведа, он почувствовал, что лондонцы - правильный выбор после разговора с руководством клуба.

"Я всегда хочу отличаться голами. Быть частью этого клуба и забивать в этой форме и с этой эмблемой перед всеми болельщиками - это просто шикарно. Это будет прекрасное чувство

Я начинал здесь, в Англии — кажется, это было очень давно. Думаю, с тех пор я существенно улучшился в игре. Теперь я хочу по-настоящему показать себя и добиваться успехов вместе с командой.

Для меня большая честь играть за свою страну, а забивать мячи — это просто невероятно. Когда я играл за Спортинг, я забил несколько голов в Лиге чемпионов, поэтому думаю, что могу выступать на таком уровне. А теперь, придя в клуб уровня Арсенала, я думаю, что со всеми этими замечательными исполнителями в команде смогу играть еще лучше. Я с нетерпением жду начала работы.

Я просто чувствовал, что это правильный клуб для меня. То, что я услышал от Микеля Артеты и Андреа Берты (спортивный директор — прим.) во время разговора с ними, а также то, что видел за последние сезоны — как они играют в футбол, — произвело на меня большое впечатление. Когда я играл против Арсенала в прошлом сезоне, чувствовал, что это очень сильный коллектив, против которого очень трудно играть.

Это и заставило меня выбрать Арсенал, а также, конечно, история клуба и огромная фан-база сыграли свою роль. Было важно видеть всю ту поддержку, которую мне оказали еще до моего прихода", — сказал Дьокереш.

Напомним, ранее стали известны детали трансфера Дьокереша в Арсенал.

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