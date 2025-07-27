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Футбол

ПСЖ нашел замену Доннарумме

Люка Шевалье может перейти в стан парижан.
Сегодня, 00:20       Автор: Василий Медвидь

Французский ПСЖ определился с потенциальной заменой Джанлуиджи Доннарумми.

Как сообщает L'equipe, парижане нацелились на подписание Люки Шевалье из Лилля. Сумма трансфера может составить 40 млн евро.

Шевалье согласился подписать контракт на 5 лет. Финансовые детали неизвестны.

Лилль ожидает, что трансфер будет финализирован, и ищет замену Люке среди кандидатов из других чемпионатов.

Напомним, что на Доннарумму нацелился английский топ-клуб.

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