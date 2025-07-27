Антони может стать одноклубником Роналду

Ан-Наср намерен совершить громкий трансфер.

Как сообщает журналист Санти Уна, «желто-синие» нацелились на подписание Антони. Официальное предложение в адрес МЮ уже поступило от саудовцев.

Детали потенциального трансфера пока неизвестны. Ан-Наср хочет получить в свой состав и бразильца, и Жоау Фелиша, о трансфере которого уже договорились.

В прошлом сезоне Антони провел 40 матчей, забив 10 голов и отдав 5 ассистов.

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