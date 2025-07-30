Луис Диас назвал свою цель в Баварии

Новичок Баварии Луис Диас прокомментировал свой переход в немецкий клуб из Ливерпуля.

По словам колумбийца, он хочет выиграть каждый из возможных турниров.

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"Я очень рад, для меня много значит быть частью Баварии – это один из самых больших клубов мира. Я хочу помочь своей новой команде своим стилем футбола и личностью. Моя цель – выиграть каждый возможный титул. Мы будем работать над этим каждый день как команда".

Диас выступал за Ливерпуль с января 2022 года после перехода из Порту за 54 миллиона евро. В прошлом сезоне Луис провел 50 матчей за английский клуб, в которых забил 17 голов и сделал пять голевых передач.

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