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Футбол

Луис Диас назвал свою цель в Баварии

Колумбиец хочет помочь команде выигрывать трофеи.
Сегодня, 12:35       Автор: Митя Шитко
Луис Диас / Getty Images
Луис Диас / Getty Images

Новичок Баварии Луис Диас прокомментировал свой переход в немецкий клуб из Ливерпуля.

По словам колумбийца, он хочет выиграть каждый из возможных турниров.

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"Я очень рад, для меня много значит быть частью Баварии – это один из самых больших клубов мира.

Я хочу помочь своей новой команде своим стилем футбола и личностью. Моя цель – выиграть каждый возможный титул. Мы будем работать над этим каждый день как команда".

Диас выступал за Ливерпуль с января 2022 года после перехода из Порту за 54 миллиона евро. В прошлом сезоне Луис провел 50 матчей за английский клуб, в которых забил 17 голов и сделал пять голевых передач.

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Источник: ФК Бавария

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