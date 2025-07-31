Вундеркинд Реала взял с собой персонального тренера в медовый месяц

Нападающий Реала Эндрик продемонстрировал недюжинную нацеленность на то, чтобы получить игровое время в сезоне-2025/26 именно в составе мадридцев, а не где-либо еще.

Как сообщает El Larguero, бразилец отправился в свой медовый месяц не только со своей новоиспеченной женой Габриэли Мирандой, но и с персональным тренером.

Форвард хочет ускорить свое восстановление после травмы, чтобы как можно быстрее показать Хаби Алонсо максимум своих возможностей. Эндрик не рассматривает аренду для себя и хочет бороться за место в старте «сливочных».

Напомним, ранее сообщалось, что трансферный провал Реала близок к возвращению в Ла Лигу

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