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Футбол

Слот высказался о серьезных тратах Ливерпуля в это лето

Тратят, ведь могут себе позволить.
Сегодня, 13:05       Автор: Василий Медвидь

Тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал мощные траты своего коллектива в текущее трансферное окно.

По словам специалиста, мерсисайдцы много тратят на трансферы, потому что они еще прошлым летом смогли себе обеспечить такую возможность.

"Да, мы тратимся. Но, если мы тратимся, то мы всегда должны вернуть какую-то часть денег.

Это то, что мы сделали еще прошлым летом, когда подписали только Федерико Кьезу, но осуществили 3-4 серьезных продажи", - заявил Слот.

Напомним, ранее сообщалось, что Ливерпуль хочет подписать лидера другого клуба АПЛ.

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