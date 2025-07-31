Проблемный форвард МЮ прокоментировал свое будущее

Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунд поделился мыслями о своем положении.

По словам датчанина, его планы очевидны - он хочет бороться за место в старте.

«Я думаю, что то, чего я хочу - очевидно. Я хочу бороться за место в старте, чтобы не случилось», - заявил Расмус.

Напомним, что МЮ хотел бы продать Гойлунда, а он является одним из претендентов на то, чтобы заменить Довбика

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