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Футбол

Диаз прокомментировал свой переход в Баварию

Колумбиец пообещал, что отдаст клубу всего себя.
Сегодня, 16:39       Автор: Василий Медвидь

Новоиспеченный вингер Баварии Луис Диас прокомментировал переход в мюнхенский клуб.

По словам колумбийца, он не может оценить свою стоимость, но обещает отдавать все на поле.

"Я отдаю себя на 100% для команды, за которую я играю. Не знаю, действительно ли я стою 75 миллионов евро, но попробую это доказать.

Я рад, что команда меня подписала. Мне нравится клуб, хочу адаптироваться как можно быстрее", - сказал Диас.

Ранее Арне Слот прокомментировал расходы Ливерпуля.

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