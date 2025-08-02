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Футбол

Форвард Полесья: Санта-Колома была неприятным соперником для нас

Олександр Филиппов подбил итоги протистоянния.
Сегодня, 19:04       Автор: Василий Медвидь

Нападающий Полесья Александр Филиппов прокомментировал итоги двухматчевого противостояния с андоррской Санта-Коломой.

По словам футболиста, команда из карликовой страны оказалась очень неприятным соперником, который играл в агрессивном, силовом стиле.

"Хорошие игроки, я считаю. Умеют играть с мячом, умеют распознавать ситуацию, умеют обострять. Неприятная команда - силовая и атлетическая. Поэтому некоторые проблемы у нас были и в первой игре, и во второй игре. Если так подытожить соперника по двум матчам, то загнали себя в легкий угол после первой игры, но хорошо, что реабилитировались и прошли дальше".

Также Филиппов прокомментировал его трудности с реализацией моментов именно в матчах против Санта-Коломы.

«Конечно, один мог забить, не распорядился ситуацией, но, думаю, что дальше будет больше. Оставил голы на следующие матчи? Конечно», - резюмировал Александр.

Напомним, что в ответном матче Полесье уничтожило своего оппонента.

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