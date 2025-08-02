Сын легендарного тренера может сменить клуб в Серии А
Джованни Симеоне смогли убедить согласиться на переход в Торино.
Нападающий Джованни Симеоне может сменить клубную прописку этим летом.
Как сообщает Фабрицио Романо, Симеоне приблизился к переходу в Торино. Аргентинец хотел попробовать себя за пределами итальянского чемпионата, но разговор с Марко Барони убедил его согласиться на условия «быков».
Туринский коллектив еще не начал переговоры с Наполи, но должен сделать это в ближайшее время. Никаких препятствий в переходе возникнуть не должно, поскольку партенопейцы заинтересованы в продаже Джованни.
Стоит отметить, что форвард является сыном Диего Симеоне.
Напомним, ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб хочет подписать трансферный провал Ливерпуля.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!