Сын легендарного тренера может сменить клуб в Серии А

Нападающий Джованни Симеоне может сменить клубную прописку этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, Симеоне приблизился к переходу в Торино. Аргентинец хотел попробовать себя за пределами итальянского чемпионата, но разговор с Марко Барони убедил его согласиться на условия «быков».

Туринский коллектив еще не начал переговоры с Наполи, но должен сделать это в ближайшее время. Никаких препятствий в переходе возникнуть не должно, поскольку партенопейцы заинтересованы в продаже Джованни.

Стоит отметить, что форвард является сыном Диего Симеоне.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб хочет подписать трансферный провал Ливерпуля.

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