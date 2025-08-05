ПСЖ готов отпустить одного со своих центрбеков

Французский ПСЖ может отпустить одну из своих легенд в это трансферное окно.

Как сообщает Le Parisien, столичный гранд не рассчитывает на Преснеля Кимпембе в будущем сезоне. Парижане готовы позволить центрбеку покинуть клуб уже этим летом.

Контракт 29-летнего футболиста действителен еще год, но в структуре ПСЖ его предупредили, что он в следующей кампании будет получать немного игрового времени.

Отметим, что Кимпембе является воспитанником французского гранда и провел в нем всю карьеру.

Напомним, ранее сообщалось, что Забарный в ближайшее время должен стать игроком ПСЖ.

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