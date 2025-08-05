Итальянский топ-клуб договорился о трансфере игрока, за которым охотился почти все лето

Итальянский Милан подпишет нового опорного полузащитника.

Как сообщает ряд итальянских источников, «россонери» достигли соглашения о трансфере Ардона Яшари из Брюгге. Сумма перехода составит 39 млн евро.

Швейцарский игрок подпишет контракт до 2030 года. Финансовые детали неизвестны.

Яшари интересовал ряд европейских клубов, но швейцарец хотел только в Милан. Клуб вел переговоры с Брюгге с июня и наконец сумел договориться о трансфере.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома намерена подписать молодого таланта Ман Сити..

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