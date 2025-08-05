Гасперини хочет переманить молодого таланта Манчестер Сити

Клаудио Эчеверри заинтересован в переходе в Рому.

Рома хочет подписать Клаудио Эчеверри из Манчестер Сити, пишет Corriere dello Sport.

Джан Пьеро Гасперини хочет видеть 19-летнего хавбека в своей команде, потому попросил клуб о трансфере.

Уже завтра спортивный директор Фредерик Массара отправится в Манчестер, чтобы провести предварительные переговоры.

Отмечается, что аргентинец открыт к переходу в Рому. Во-первых, он рассчитывает получать там больше игрового времени, а во-вторых, у него хорошие отношения с Пауло Дибалой и Матиасом Соуле.

Ранее также сообщалось, что Интер готовит новое предложение по лидеру Аталанты.

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