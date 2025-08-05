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Футбол

Клуб Ла Лиги хочет видеть в своем составе Довбика

Вильярреал хочет арендовать Артема.
Сегодня, 19:36       Автор: Василий Медвидь

Клуб испанской Ла Лиги Вильярреал хочет вернуть на Пиренейский полуостров Артема Довбика.

Как сообщает AS, «желтая субмарина» заинтересована в услугах украинского нападающего. Усиление атаки является приоритетной задачей для коллектива в это межсезонье.

Артем является одной из опций в шорт-листе. Вильярреал хочет оформить аренду с правом выкупа, но Рома настаивает только на полноценной продаже.

Стоит отметить, что подопечные Марселино в это летнее окно потеряли Тьерно Барри, которого за 30 млн продали в Эвертон.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома установила цену на Довбика.

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