Мудрик в заявке Челси на сезон-2025/26 - сайт АПЛ

Кто-то не досмотрел, или история с допингом будет иметь неожиданное окончание?

Лондонский Челси определился с заявкой на АПЛ сезона-2025/26, в которой нашлось место, по крайней мере, одному сюрпризу.

Согласно информации на сайте чемпионата Англии, среди футболистов, которые смогут сыграть за «синих» в предстоящей кампании в этом соревновании оказался Михаил Мудрик, подозреваемый в употреблении допинга.

Приговор по делу об употреблении запрещенных веществ украинцу до сих пор не вынесен. Если его признают виновным, то он получит дисквалификацию на срок от 18 месяцев до 4 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси усилил линию защиты.

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